23 апреля 2026, 13:44

Более 3,5 тыс. ФЛП на 400 магазинов: на Полтавщине крупнейшая локальная сеть "дробила бизнес"

23 апреля 2026, 13:44
Фото: БЕБ
В Полтавской области провели масштабные обыски в сети розничной торговли, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Речь идет об одной из крупнейших локальных сетей продуктовых магазинов Полтавской области, которая насчитывает более 400 торговых точек и работает в семи областях Украины – Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

По данным следствия, компания могла использовать схему "дробления бизнеса" для минимизации налоговых обязательств.

Для этого было привлечено более 3,5 тысяч физических лиц-предпринимателей. Часть из них оформлялась на работников компании, другая – на посторонних лиц, в том числе студентов и пенсионеров. Фактически они выполняли функции наемных работников, однако были зарегистрированы как ФЛП.

Также, по информации БЭБ, к схеме могли быть привлечены работники, которые занимались регистрацией ФЛП, ведением "черной" бухгалтерии, выплатой зарплат в конвертах и контролем доходов во избежание превышения установленных лимитов.

В результате такой деятельности, по предварительным оценкам, государственный бюджет не получил значительные суммы налогов.

Во время обысков детективы изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенные наличные деньги и другие носители информации, которые могут свидетельствовать о возможной противоправной деятельности.

Напомним, в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.

