23 апреля 2026, 11:32

Кадровые ротации в СБУ: Зеленский назначил новых руководителей, в частности, в Киеве

Фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киеве и области, а также в Херсонской и Харьковской областях

Об этом говорится в указах главы государства, опубликованных на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно документам, управление СБУ в Киеве и области возглавил Артем Борисевич (указ №337/2026). Его предшественника Артема Бондаренко уволили указом № 334/2026. Ранее Борисевич руководил спецслужбой в Херсонской области, откуда он был уволен указом №335/2026.

Пост начальника СБУ в Херсонской области теперь получил Владимир Ваврух (указ №338/2026).

Также президент обновил руководство в Харьковской области: указом №336/2026 с должности уволен Александр Куц, а на его место назначен Денис Лутий (указ №339/2026).

Все указы подписаны 22 апреля.

Напомним, 25 марта Зеленский назначил глав департаментов контрразведки и военной контрразведки СБУ.

Зеленский назначение СБУ руководитель указ Киев
