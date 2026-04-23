Стрельба в многоэтажке во Львове: что известно

Фото: соцсети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"Был вызов о стрельбе в квартире многоэтажки в одном из районов. Прибыл наряд спецназовцев полиции. Они задержали мужчину, который стрелял в квартире", – рассказала пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

Мужчина стрелял из револьвера типа Флобер и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших нет. На месте работают следователи, решается вопрос правовой квалификации происшествия, а также мотивы такого поступка мужчины.

Ранее сообщалось, что выстрелы звучали во Львове в многоэтажке утром 23 апреля.