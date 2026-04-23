ДТП произошло 22 апреля около 17:20 на автодороге "Львов – Шегини" в селе Зимная Вода Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Hyundai Elantra, 63-летняя львовянка, не справилась с управлением и въехала в отбойник.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и во время проведения реанимационных мероприятий скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

