23 апреля 2026, 08:59

Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Фото: скриншот
Утром 23 апреля британский принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл с визитом в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Кристофера Шипа.

"Хорошо вернуться в Украину", – сказал сын короля Великобритании Чарльза, когда вышел из поезда.

Шип опубликовал видео того, как принц выходит из вагона поезда и обнимается с людьми на перроне.

Визит принца Гарри не был предварительно анонсирован публично.

В интервью ITV News герцог Сассекский рассказал, что хочет "напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, выполняющих чрезвычайную работу каждый час в невероятно сложных условиях".

Напомним, это уже третий визит принца Гарри в Украину с начала полномасштабной войны. Ранее он был в Киеве в сентябре прошлого года.

