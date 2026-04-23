Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Кристофера Шипа.

"Хорошо вернуться в Украину", – сказал сын короля Великобритании Чарльза, когда вышел из поезда.

Шип опубликовал видео того, как принц выходит из вагона поезда и обнимается с людьми на перроне.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Визит принца Гарри не был предварительно анонсирован публично.

В интервью ITV News герцог Сассекский рассказал, что хочет "напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, выполняющих чрезвычайную работу каждый час в невероятно сложных условиях".

Напомним, это уже третий визит принца Гарри в Украину с начала полномасштабной войны. Ранее он был в Киеве в сентябре прошлого года.