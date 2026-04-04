Фото: полиция

ДТП произошло 4 апреля около пяти утра на объездной дороге вблизи грузового терминала КПП "Ужгород"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Skoda Superb не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

В салоне легковушки находились два 18-летних пассажира – они получили травмы, их госпитализировали. Сам водитель значительных повреждений не получил.

Медицинское признание показало, что 19-летний водитель был пʼяным: в его крови обнаружили 0,68 промилле алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Автомобиль изъяли на спецплощадку, а водителя поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

