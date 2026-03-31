31 марта 2026, 06:17

На Закарпатье будут судить таможенника, бравшего 5% "отката" за ввоз элитных часов

Фото: ГБР
ГБР направило в суд дело и.о. руководителя отдела внутреннего контроля Закарпатской таможни. Чиновник наладил схему ввоза швейцарских часов без уплаты пошлин и налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило, что к таможеннику обратилась знакомая, которая хотела ввезти дорогие часы, минимизировав официальные платежи – не платя таможенные платежи и налоги. Чиновник предложил "помощь" за 5% от стоимости каждого изделия. За эти деньги он гарантировал пропуск товара без декларирования и обещал, что часы не изымут, а протоколы о нарушении не будут составят.

Таможенник выдвинул свои условия: товар должны были перевозить крупными партиями только в выходные дни, а поездки за границу должен был сопровождать его доверенный человек.

Правоохранители задокументировали шесть эпизодов ввоза элитных часов на сумму более 3 миллионов гривен. Чиновника задержали в январе при получении 2 750 долларов взятки за содействие в ввозе четырех часов. Ранее он получил 1100 долларов за доставку двух часов.

Фигуранта будут судить за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, его отстранили от должности.

Напомним, ранее во Львовской области пресекли попытку вывоза раритетной скрипки в Нидерланды. Музыкальный инструмент изъяли и направили на экспертизу.

Закарпатье таможня таможенники взятка откат суд часы
31 марта 2026, 07:07
