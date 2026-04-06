06 квітня 2026, 22:58

На Закарпатті ліквідували два канали незаконного переправлення осіб до Угорщини

фото: ДПСУ
В обох випадках переправники планували доправляти клієнтів через річку Тиса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Перший канал викрили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією, за підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР". Організаторами схеми виявились жителі Закарпаття.

Зловмисники планували переправити чоловіків через Тису, не повідомивши, що на обраному відтинку глибина річки сягає до 7 метрів. Вартість "послуг" становила 11 000 доларів.

Другий канал також ліквідували оперативні співробітники Мукачівського загону спільно з представниками СБУ та Нацполіції, за силової підтримки прикордонників відділу "Лужанка" та спецпідрозділу "ДОЗОР", під процесуальним керівництвом прокуратури.

У другому випадку переправником виявився житель Тернопільщини. Він за 34 000 доларів обіцяв організувати втечу для трьох чоловіків призовного віку з Київської, Закарпатської та Донецької областей.

Як повідомлялось, на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини. Чоловіки просто вирушили у бік кордону і наблизились до нього на 400 метрів.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
