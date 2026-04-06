На Закарпатті ліквідували два канали незаконного переправлення осіб до Угорщини

В обох випадках переправники планували доправляти клієнтів через річку Тиса

Перший канал викрили співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією, за підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР". Організаторами схеми виявились жителі Закарпаття.

Зловмисники планували переправити чоловіків через Тису, не повідомивши, що на обраному відтинку глибина річки сягає до 7 метрів. Вартість "послуг" становила 11 000 доларів.

Другий канал також ліквідували оперативні співробітники Мукачівського загону спільно з представниками СБУ та Нацполіції, за силової підтримки прикордонників відділу "Лужанка" та спецпідрозділу "ДОЗОР", під процесуальним керівництвом прокуратури.

У другому випадку переправником виявився житель Тернопільщини. Він за 34 000 доларів обіцяв організувати втечу для трьох чоловіків призовного віку з Київської, Закарпатської та Донецької областей.

Як повідомлялось, на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини. Чоловіки просто вирушили у бік кордону і наблизились до нього на 400 метрів.