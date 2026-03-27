В Ужгороде прошел чемпионат по гиревому спорту среди пограничников

С 24 по 26 марта на Закарпатье проходил чемпионат Государственной пограничной службы Украины по гиревому спорту, а также соревнования по адаптивному гиревому спорту

В соревнованиях приняли участие 18 команд, представлявших органы охраны государственной границы и учебные заведения ГПСУ.

Впервые в истории чемпионата к участию присоединились военнослужащие-женщины, а также ветераны войны, соревновавшиеся в адаптивном гиревом спорте.

По результатам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда ОКЧП "Киев". Второе и третье места завоевали команды Львовского и Черниговского пограничных отрядов соответственно.

