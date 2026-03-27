В Ужгороді пройшов чемпіонат з гирьового спорту серед прикордонників
Із 24 по 26 березня на Закарпатті проходив чемпіонат Державної прикордонної служби України з гирьового спорту, а також змагання з адаптивного гирьового спорту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У змаганнях взяли участь 18 команд, які представляли органи охорони державного кордону та навчальні заклади ДПСУ.
Вперше в історії чемпіонату до участі долучилися військовослужбовці-жінки, а також ветерани війни, які змагалися в адаптивному гирьовому спорті.
За результатами змагань перше місце у загальнокомандному заліку посіла команда ОКПП "Київ". Друге та третє місця вибороли команди Львівського та Чернігівського прикордонних загонів відповідно.
