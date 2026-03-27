15:18  27 березня
Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік
14:15  27 березня
Побили 60-річного рибалку під час мобілізації: на Волині затримано посадовця ТЦК
12:55  27 березня
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 15:05

В Ужгороді пройшов чемпіонат з гирьового спорту серед прикордонників

27 березня 2026, 15:05
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Із 24 по 26 березня на Закарпатті проходив чемпіонат Державної прикордонної служби України з гирьового спорту, а також змагання з адаптивного гирьового спорту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У змаганнях взяли участь 18 команд, які представляли органи охорони державного кордону та навчальні заклади ДПСУ.

Вперше в історії чемпіонату до участі долучилися військовослужбовці-жінки, а також ветерани війни, які змагалися в адаптивному гирьовому спорті.

За результатами змагань перше місце у загальнокомандному заліку посіла команда ОКПП "Київ". Друге та третє місця вибороли команди Львівського та Чернігівського прикордонних загонів відповідно.

Як повідомлялось, на Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА. Під час змагань треба було долати трасу з перешкодами та показати найкращу швидкість.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
змагання спорт відео прикордонники ДПСУ Закарпаття Ужгород
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Київської митниці, який збудував готель у Буковелі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »