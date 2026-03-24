На Закарпатье тренер по боксу организовал канал для бегства уклонистов

В Закарпатье разоблачили очередной канал незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организатором оказался 38-летний дончанин, который сейчас проживает в Ужгороде

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Известно, что мужчина работает тренером по боксу в одном из спортивных центров. Впрочем, он решил "заработать" также на незаконном пересечении границы. "Клиентов" он искал сам, находил им временное жилье в Ужгороде, предоставлял маршрут и инструктировал о порядке пересечения границы. Иногда привлекал других людей, находившихся среди знакомых.

На этот раз мужчина "помогал" военнообязанному перейти в Словакию. Задержан злоумышленник у железнодорожного вокзала, где тот получал за свои "услуги" 10 000 долларов.

"Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.