24 марта 2026, 14:15

На Закарпатье тренер по боксу организовал канал для бегства уклонистов

24 марта 2026, 14:15
Фото: из открытых источников
В Закарпатье разоблачили очередной канал незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организатором оказался 38-летний дончанин, который сейчас проживает в Ужгороде

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Известно, что мужчина работает тренером по боксу в одном из спортивных центров. Впрочем, он решил "заработать" также на незаконном пересечении границы. "Клиентов" он искал сам, находил им временное жилье в Ужгороде, предоставлял маршрут и инструктировал о порядке пересечения границы. Иногда привлекал других людей, находившихся среди знакомых.

На этот раз мужчина "помогал" военнообязанному перейти в Словакию. Задержан злоумышленник у железнодорожного вокзала, где тот получал за свои "услуги" 10 000 долларов.

"Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.332 УКУ

"Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
