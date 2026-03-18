Смертельный спуск на "Драгобрате": дело передали в суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении руководства горнолыжного курорта "Драгобрат" по делу о гибели 28-летней туристки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Трагедия произошла 18 января 2025 года.

Во время подъема подъемом девушка не удержалась за трос, упала и, набрав скорость, ударилась головой о металлическое ограждение, не оборудованное защитными матами. От полученных травм она умерла на месте.

Погибшей оказался 28-летний врач из Волынской области.

По выводам экспертиз, чиновники курорта не обеспечили надлежащее техническое состояние ограждений, допустили эксплуатацию подъемника в опасных условиях и не организовали работу аварийно-спасательной службы.

Как известно, в январе 2026 года фигурантам сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека.

Напомним, в январе прошлого года на горнолыжном курорте Львовщины умер 12-летний мальчик. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он скончался.