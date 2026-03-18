18 березня 2026, 11:44

Смертельний спуск на "Драгобраті": справу передали до суду

Фото: Прокуратура України
До суду скеруали обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту "Драгобрат" у справі про загибель 28-річної туристки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталася 18 січня 2025 року.

Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Загиблою виявилася 28-річна лікарка з Волинської області.

За висновками експертиз, посадовці курорту не забезпечили належний технічний стан огороджень, допустили експлуатацію витягу в небезпечних умовах та не організували роботу аварійно-рятувальної служби.

Як відомо, в січні 2026 року фігурантам повідомили про підозру за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, торік у січні на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик. З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, на жаль, він помер.

суд Закарпаття загибла турист Драгобрат гора курорт
