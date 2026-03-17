Полиция сообщила о подозрении мужчине, который пьяным совершил смертельное ДТП в селе Заречье Надворнянского района

Правоохранители разыскали 29-летнего водителя и автомобиль у него дома. Выяснилось, что это военнослужащий, самовольно покинувший часть. У мужчины были признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло 15 марта около 19:00. Водитель наехал на двух сестер-пешеходов и скрылся с места происшествия. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте, а ее 23-летнюю сестру госпитализировали.