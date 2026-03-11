На Закарпатье трое мужчин задержаны за нападение на военных ТЦК и СП

Скриншот с видео

Во вторник, 10 марта, вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин напала на военнослужащих ТЦК и СП, которые проводили мероприятия по оповещению граждан по мобилизации и проверке военно-учетных документов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, злоумышленники намеренно преградили дорогу автомобилю военных, спровоцировав конфликт.

Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, повредили транспортное средство и пытались оказывать давление на представителей военной службы.

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Полицейские установили всех участников инцидента, которые дают показания следователям. Три человека, проявлявшие наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, ранее на Волыни группа гражданских лиц на семи автомобилях догнала служебный автомобиль ТЦК и заставила его съехать в кювет. После этого нападавшие применили силу к военнослужащим и насильно уволили военнообязанного жителя Запорожья, доставляемого в ТЦК.