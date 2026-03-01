В Закарпатье пьяный начальник ТЦК пытался мобилизовать ремонтников

Иллюстративное фото

Начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатье Алексей Травовой с автоматами приехал на ремонт моста. Там, по словам журналиста, он пытался мобилизовать ремонтников

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По словам журналиста, 28 февраля Алексей Травов в нетрезвом состоянии вместе с подчиненными и оружием приехал на улицу Шевченко в Иршаве. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из ремонтников вызвал полицию.

"На место прибыла полиция. Но нетрезвый начальник ТЦК Иршавы скрылся до приезда полиции. После того, как стало известно о прибытии полиции, группа покинула место происшествия на микроавтобусе", — рассказал журналист.

Виталий Глагола также добавил, что 1 марта в Иршаву прибыли представители Военной службы правопорядка. Отмечается, что начальнику ТЦК было предложено пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался.

Позиция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК прокомментировали ситуацию. Уже назначено служебное расследование. Алексей Травов на период проведения этого расследования отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Позиция руководства четкая и последовательная: решения будут приниматься исключительно по результатам проверки и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера, в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.

