27 февраля 2026, 13:15

"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника

27 февраля 2026, 13:15
Фото: прокуратура
В Харьковской области будут судить чиновника поселкового совета. Речь идет о переплате за электроэнергию для учебных заведений почти на 600 тысяч гривен

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в декабре 2022 между отделом образования, культуры, молодежи и спорта одного из поселковых советов Лозовского района (далее — отдел) и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор. Речь идет о поставках электроэнергии для школ и детских садов в 2023 году. Сумма сделки более 2,7 миллионов гривен.

Начальник отдела не проанализировал данные по стоимости товара. В результате цена электроэнергии по договору превышала средневзвешенную рыночную стоимость. Чиновник ежемесячно подписывал и утверждал акты приемки-передачи электроэнергии по завышенной цене.

Известно, что в результате бюджет потерял почти 600 тысяч гривен.

"Прокурор Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова утвердил в отношении начальника отдела обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сообщает прокуратура.

Напомним, в Киеве будут судить руководителя департамента городской государственной администрации. Речь идет о закупке генераторов по завышенным ценам. Ущерб оценивается более чем в 4 миллиона.

хищение средств электроэнергия прокуратура Харьковская область
