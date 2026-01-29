12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
29 січня 2026, 16:40

Прокрались у будинок та стріляли: на Закарпатті двоє хлопців напали на чоловіка прямо в нього вдома

29 січня 2026, 16:40
Ілюстративне фото
28 січня до поліції звернувся 24-річний житель села Ракошино. Двоє невідомих проникли в його будинок та напали зі зброєю

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Зловмисниками виявились 20-річний та 18-річний хлопці. Старший з них був на іспитовому терміні. Вони проникли до будинку 24-річного місцевого жителя, викрали всі заощадження зі спальні. Також вони здійснили кілька пострілів по ногах чоловіка. При затриманні поліцейські вилучили в них два пневматичні пістолети.

"Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі 25 січня 40-річний чоловік під час конфлікту вдарив ножем 35-річного знайомого. Потерпілого терміново госпіталізували до міської лікарні.

затримання напад Закарпаття
Силою кинув у машину, вивіз у ліс і зґвалтував: на Волині затримали педофіла - постраждала 11-річна дівчинка
29 січня 2026, 17:15
Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання
29 січня 2026, 16:59
Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися
29 січня 2026, 16:55
Більша частина населення поки що не розуміє всю глибину небезпеки, приблизно так само, як наприкінці 2022 року
29 січня 2026, 16:44
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 15:59
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: активісти пояснили, через які помилки люди часто отримують відмови
29 січня 2026, 15:45
На Черкащині чоловік вдарив військового ТЦК в шию: що відомо
29 січня 2026, 15:25
Пам'ять не мовчить: Івано-Франківськ вшанував полеглих Героїв Крут
29 січня 2026, 15:05
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо під час купівлі
29 січня 2026, 14:48
