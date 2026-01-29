Прокрались у будинок та стріляли: на Закарпатті двоє хлопців напали на чоловіка прямо в нього вдома

Ілюстративне фото

28 січня до поліції звернувся 24-річний житель села Ракошино. Двоє невідомих проникли в його будинок та напали зі зброєю

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Зловмисниками виявились 20-річний та 18-річний хлопці. Старший з них був на іспитовому терміні. Вони проникли до будинку 24-річного місцевого жителя, викрали всі заощадження зі спальні. Також вони здійснили кілька пострілів по ногах чоловіка. При затриманні поліцейські вилучили в них два пневматичні пістолети.

"Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

