Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает полиция Закарпатской бласти, передает RegioNews.

Правоохранители оперативно проработали записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате личность правонарушителя была установлена – им оказался 58-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили три сорванных фотографии погибших защитников. Фотографии изъяты и передадут представителям органов местного самоуправления для восстановления мемориальных стендов.

С фигурантом проводятся следственные действия.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Причины и мотивы поступка устанавливаются.

Напомним, в Ровно будут судить женщину, которая опрокинула портреты воинов в центре города. На момент задержания она была пьяна. Свои действия она объяснила тем, что эти портреты ее раздражают, потому что они напоминают о войне.