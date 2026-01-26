На Закарпатье нетрезвый мужчина сорвал портреты погибших защитников
В поселке Буштыно неизвестный мужчина сорвал портреты погибших Героев с Аллеи памяти защитников Украины
Об этом сообщает полиция Закарпатской бласти, передает RegioNews.
Правоохранители оперативно проработали записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате личность правонарушителя была установлена – им оказался 58-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили три сорванных фотографии погибших защитников. Фотографии изъяты и передадут представителям органов местного самоуправления для восстановления мемориальных стендов.
С фигурантом проводятся следственные действия.
Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Причины и мотивы поступка устанавливаются.
Напомним, в Ровно будут судить женщину, которая опрокинула портреты воинов в центре города. На момент задержания она была пьяна. Свои действия она объяснила тем, что эти портреты ее раздражают, потому что они напоминают о войне.