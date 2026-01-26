На Закарпатті нетверезий чоловік зірвав портрети загиблих захисників

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує поліція Закарпатської бласті, передає RegioNews.

Правоохоронці оперативно опрацювали записи камер відеоспостереження та опитали очевидців. У результаті особу правопорушника було встановлено –ним виявився 58-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили три зірвані фотографії загиблих захисників. Світлини вилучено та передадуть представникам органів місцевого самоврядування для відновлення меморіальних стендів.

Наразі з фігурантом проводяться слідчі дії.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Причини та мотиви вчинку встановлюються.

