26 січня 2026, 11:20

На Закарпатті нетверезий чоловік зірвав портрети загиблих захисників

26 січня 2026, 11:20
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селищі Буштино невідомий чоловік зірвав портрети загиблих Героїв з Алеї пам'яті захисників України

Про це інформує поліція Закарпатської бласті, передає RegioNews.

Правоохоронці оперативно опрацювали записи камер відеоспостереження та опитали очевидців. У результаті особу правопорушника було встановлено –ним виявився 58-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили три зірвані фотографії загиблих захисників. Світлини вилучено та передадуть представникам органів місцевого самоврядування для відновлення меморіальних стендів.

Наразі з фігурантом проводяться слідчі дії.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Причини та мотиви вчинку встановлюються.

Нагадаємо, у Рівному судитимуть жінку, яка перекинула портрети воїнів у центрі міста. На момент затримання вона була п'яна. Свої дії вона пояснила тим, що ці портрети її дратують, бо вони є нагадуванням про війну.

