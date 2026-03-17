17 марта 2026, 01:30

"Перевернули весь чемодан, искали что-то": певица Оля Полякова заявила, что больше не будет ездить через Польшу

17 марта 2026, 01:30
Фото: из открытых источников
Певица Оля Полякова столкнулась с неприятным отношением на границе. Она убеждена, что польские пограничники специально пытались спровоцировать ее на конфликт.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица Оля Полякова эмоционально рассказала о своей поездке за границу через Польшу. По ее словам, польские пограничники не просто проверяли документы, а устроили тотальный уход за ее багажом.

"Я больше никогда не хочу ездить через Польшу. Поляки к нам так плохо относятся и совсем по-другому относятся к иностранцам. Сегодня ночью подняли, перевернули весь чемодан, искали что-то, рылись в личных вещах. Разговаривали со мной очень грубо: "Фото! Документы покажи! Раскрой", - говорит артистка.

Особенно ее разозлило изменение в поведении таможни, когда очередь дошла до иностранца с европейским паспортом. Тогда, говорит певица, таможня сразу превратилась в вежливую даму.

"Она специально так делала, чтобы я выбилась и послала к чертям... Со мной ехал иностранец. Она ему говорит: 'Господин! Паспорт!' И он ей дает европейский паспорт и эта коза в секунде меняется. Ничего у него не проверяли.

Он мог гранату провезти. Через секунду поставили штамп. И эта коза ему еще и говорит: 'Спасибо вам очень большое!' Они нас просто ненавидят" – считает Оля Полякова.

По словам певицы, ей помогли не раздражаться окончательно только ее антидеприсанты.

Напомним, Оля Полякова рассказывала, что когда-то решила заморозить яйцеклетки. Артистка хотела, чтобы в будущем она смогла снова стать матерью. Однако вышло не так, как она планировала.

