14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
17 января 2026, 12:53

В Ровно женщина повредила портреты погибших военных, потому что они "раздражали" ее и напоминали о войне

17 января 2026, 12:53
фото: полиция Ровенской области
Женщина опрокидывала портреты погибших воинов, установленные на площади Независимости областного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу полиции Ровенской области в Фейсбуке.

Правоохранители около 23:00 16 января получили сообщение, что на майдане Незалежности неизвестная женщина "ведет себя неадекватно" и опрокидывает портреты павших на войне военнослужащих.

Полицейские разыскали женщину на соседней улице недалеко от места правонарушения. 41-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Свои действия она объяснила тем, что ее портреты раздражают, поскольку напоминают о войне.

За совершенное женщине грозит штраф.

Напомним, в Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса. Инцидент произошел в канун Нового года.

Ровно полиция фото женщина хулиганство происшествия
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
