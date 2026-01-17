В Ровно женщина повредила портреты погибших военных, потому что они "раздражали" ее и напоминали о войне
Женщина опрокидывала портреты погибших воинов, установленные на площади Независимости областного центра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу полиции Ровенской области в Фейсбуке.
Правоохранители около 23:00 16 января получили сообщение, что на майдане Незалежности неизвестная женщина "ведет себя неадекватно" и опрокидывает портреты павших на войне военнослужащих.
Полицейские разыскали женщину на соседней улице недалеко от места правонарушения. 41-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Свои действия она объяснила тем, что ее портреты раздражают, поскольку напоминают о войне.
За совершенное женщине грозит штраф.
