В Ровно женщина повредила портреты погибших военных, потому что они "раздражали" ее и напоминали о войне

фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу полиции Ровенской области в Фейсбуке.

Правоохранители около 23:00 16 января получили сообщение, что на майдане Незалежности неизвестная женщина "ведет себя неадекватно" и опрокидывает портреты павших на войне военнослужащих.

Полицейские разыскали женщину на соседней улице недалеко от места правонарушения. 41-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Свои действия она объяснила тем, что ее портреты раздражают, поскольку напоминают о войне.

За совершенное женщине грозит штраф.

Напомним, в Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса. Инцидент произошел в канун Нового года.