Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись два грузовых автомобиля DAF. Оба водителя, мужчины 45 и 72 лет, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 20 января на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.