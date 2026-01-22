На Полтавщине на трассе столкнулись два грузовика DAF: есть пострадавшие
ДТП произошло 22 января около 13:00 вблизи города Пирятин Лубенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе столкнулись два грузовых автомобиля DAF. Оба водителя, мужчины 45 и 72 лет, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, 20 января на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.
22 января 2026
07 августа 2025
