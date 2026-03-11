В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток

иллюстративное фото: из открытых источников

Мобильные группы будут привлекать представителей местных властей, ОСМД, полиции и ТЦК, в зависимости от типа жилой застройки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей.

Как говорится, повестки будут вручать лично под подпись гражданина. В случае отказа будут составлять соответствующий акт и будут докладывать начальству.

В Виннице планируют сформировать более 20 групп оповещения.

Как сообщалось, в Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел в присутствии полицейского.