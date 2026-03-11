В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
Мобильные группы будут привлекать представителей местных властей, ОСМД, полиции и ТЦК, в зависимости от типа жилой застройки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей.
Как говорится, повестки будут вручать лично под подпись гражданина. В случае отказа будут составлять соответствующий акт и будут докладывать начальству.
В Виннице планируют сформировать более 20 групп оповещения.
Как сообщалось, в Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел в присутствии полицейского.
В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшейВсе новости »
11 марта 2026, 17:45В поле на Виннитчине обнаружили обломки российской ракеты Х-101
11 марта 2026, 11:17В Виннице из-под льда на озере вытащили тело женщины
09 марта 2026, 09:56
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Пора вернуть авиасообщение в Украину
11 марта 2026, 17:59В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру
11 марта 2026, 17:22В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
11 марта 2026, 16:55Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 16:21Заблокировали счет "из-за российского флага": Олег Гороховский получил критику после публикации фото клиентки monobank
11 марта 2026, 15:45Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе