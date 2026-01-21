10:36  21 января
21 января 2026, 10:13

В Одессе задержали мужчин, которые посреди улицы со стрельбой похитили 19-летнюю девушку

21 января 2026, 10:13
Фото: полиция
Событие произошло на прошлой неделе среди дня на улице Старопортофранковской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина сообщила полиции, что группа неизвестных мужчин, выстрелив из оружия, силой посадили ее приятельницу в машину и уехали.

Полицейские менее чем через два часа отследили маршрут машины и задержали злоумышленников возле квартиры одного из них. Девушку освободили, она не пострадала.

Похитители – трое мужчин в возрасте 21, 25 и 40 лет, двух из них потерпевшая знала. Самый молодой договорился с девушкой о встрече. Когда она пришла с приятельницей на оговоренное место, к ним подъехал автомобиль с мужчинами. Пока самый старший из них ожидал у автомобиля, 21-летний оттолкнул женщину и выстрелил в воздух из пистолета, а третий – насильно затолкал девушку в машину и связал руки скотчем. Девушку отвезли на квартиру к одному из фигурантов, где их вскоре задержала полиция.

У задержанных изъяли стартовый пистолет и автомобиль.

Всем троим сообщили о подозрении в незаконном похищении человека (ч. 2 ст. 146 УКУ). 21-летнему стрелявшему дополнительно инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ). Злоумышленникам грозит заключение.

Суд избрал фигурантам меры пресечения:

  • 21-летнему организатору – содержание под стражей с правом внесения залога в 266 тысяч гривен;
  • 25-летнему сообщнику – круглосуточный домашний арест;
  • 40-летнему водителю – ночной домашний арест.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Напомним, ранее в Киевской области осудили мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку. Злоумышленника отправили за решетку.

