Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина сообщила полиции, что группа неизвестных мужчин, выстрелив из оружия, силой посадили ее приятельницу в машину и уехали.

Полицейские менее чем через два часа отследили маршрут машины и задержали злоумышленников возле квартиры одного из них. Девушку освободили, она не пострадала.

Похитители – трое мужчин в возрасте 21, 25 и 40 лет, двух из них потерпевшая знала. Самый молодой договорился с девушкой о встрече. Когда она пришла с приятельницей на оговоренное место, к ним подъехал автомобиль с мужчинами. Пока самый старший из них ожидал у автомобиля, 21-летний оттолкнул женщину и выстрелил в воздух из пистолета, а третий – насильно затолкал девушку в машину и связал руки скотчем. Девушку отвезли на квартиру к одному из фигурантов, где их вскоре задержала полиция.

У задержанных изъяли стартовый пистолет и автомобиль.

Всем троим сообщили о подозрении в незаконном похищении человека (ч. 2 ст. 146 УКУ). 21-летнему стрелявшему дополнительно инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ). Злоумышленникам грозит заключение.

Суд избрал фигурантам меры пресечения:

21-летнему организатору – содержание под стражей с правом внесения залога в 266 тысяч гривен;

25-летнему сообщнику – круглосуточный домашний арест;

40-летнему водителю – ночной домашний арест.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

