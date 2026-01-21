На Закарпатті рятувальники розшукали лижника з Києва

Фото: ДСНС

У вівторок, 20 січня, на полонині Драгобрат Рахівського району заблукав 30-річний турист із Києва. Повідомлення про це надійшло до рятувальників о 14:24

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

З’ясувалося, що чоловік піднявся гірськолижним витягом до верхньої станції, але під час спуску з’їхав із траси та втратив орієнтир. Киянин зателефонував до Служби порятунку та передав свої координати.

Гірські рятувальники з села Кваси швидко знайшли туриста та вивели його у безпечне місце. Меддопомога чоловікові не знадобилася.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах.