Фото из открытых источников

Во временно оккупированном Мелитополе учащиеся школы №9 уже второй год учатся в холодных классах. Отопление практически не существует

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты "Желтая лента" рассказали, что из-за отсутствия должного отопления занятия проводят в помещении общежития. Школьники постоянно сидят на уроках в верхней одежде. Кроме того, дети постоянно болеют.

Руководство школы и оккупационные власти не возобновляют отопление и не переводят учащихся в безопасные условия. Вместо этого всю ответственность перекладывают на родителей.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что российские кафиры планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.