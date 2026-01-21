10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 10:30

На оккупированном Запорожье дети второй год учатся в холоде

21 января 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Мелитополе учащиеся школы №9 уже второй год учатся в холодных классах. Отопление практически не существует

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты "Желтая лента" рассказали, что из-за отсутствия должного отопления занятия проводят в помещении общежития. Школьники постоянно сидят на уроках в верхней одежде. Кроме того, дети постоянно болеют.

Руководство школы и оккупационные власти не возобновляют отопление и не переводят учащихся в безопасные условия. Вместо этого всю ответственность перекладывают на родителей.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что российские кафиры планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область дети оккупация
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Пытался зарезать бойца ВСУ: в Запорожье по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ
21 января 2026, 12:28
В Днепре Hyundai снес светофор в центре города
21 января 2026, 12:25
Автогражданка бесплатно: что нужно знать военным и ветеранам
21 января 2026, 12:24
В Кривом Роге будут судить нацгвардейца, который насмерть сбил 13-летнего мальчика
21 января 2026, 12:14
Попросил выйти из трамвая: в Киеве пассажир ножом ранил водителя
21 января 2026, 11:58
Бизнес на фиктивных браках: в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу
21 января 2026, 11:56
Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье
21 января 2026, 11:55
В Киевской области разоблачили растрату 9 миллионов гривен на закупки котлов
21 января 2026, 11:48
В Одессе будут судить администратора нелегального игорного зала
21 января 2026, 11:08
Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги
21 января 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »