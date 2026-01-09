19:14  09 января
09 января 2026, 20:10

Убегал в СЗЧ дважды, потому что считал мобилизацию незаконной: на Закарпатье судили бежавшего со службы военного.

09 января 2026, 20:10
Иллюстративное фото
В Закарпатье рассмотрели дело военного, который дважды самовольно покидал места службы. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Солдат был призван на службу во время мобилизации на должность водителя-электрика роты связи воинской части. В июле 2024 года он самовольно покинул территорию общевойскового полигона вблизи села Ореховица Ужгородского района и отсутствовал без уважительных причин более двух недель. Позже пограничники задержали его, когда он пытался пройти в Словакию.

По возвращении в часть он снова убежал. Через несколько дней снова пограничники задержали мужчину: он вторично пытался бежать в Словакию.

На суде мужчина заявил, что он был переселенцем из Херсона и около девяти месяцев жил в оккупации. Поэтому он считает, что якобы его незаконно задержали пограничники и передали представителям территориального центра комплектования. По его словам, мобилизационных документов он не видел и считал, что находится в воинской части незаконно, поэтому оставил ее.

В суде отметили, что это уголовное производство касается не законности мобилизации, а именно самовольного ухода из части. К тому же маршрут движения и действия обвиняемого свидетельствовали о намерении незаконно покинуть территорию Украины.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы за самовольное оставление части и семь лет за дезертирство. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определено семь лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили дезертира, наладившего канал бегства военных за границу. В схему он привлек свою девушку.

СЗЧ военная служба Закарпатье
