Фото: ОВА

Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали восьмерых организаторов сделок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За взятки от 10 до 15 тыс. долларов дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Так, на Закарпатье задержали 62-летнего перевозчика из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в Евросоюз. Находясь за границей, тот подыскивал в Тик-Токе потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, организовавших подпольный "трансфер" мужчин в непризнанное Приднестровье. В состав группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.

В Полтавской области разоблачили 48-летнего бывшего правоохранителя, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

Как отмечает СБУ, уклонистов сначала оформляли на "стационар" в больницах, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержали двух безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли мужчин в Евросоюз по лесным тропам. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

Фигурантам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить пограничника, который переправлял мужчин призывного возраста в Молдову. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.