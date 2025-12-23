13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 11:09

От 10 до 15 тыс. долларов: правоохранители разоблачили 8 организаторов "схем для уклонистов"

23 декабря 2025, 11:09
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали восьмерых организаторов сделок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За взятки от 10 до 15 тыс. долларов дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Так, на Закарпатье задержали 62-летнего перевозчика из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в Евросоюз. Находясь за границей, тот подыскивал в Тик-Токе потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, организовавших подпольный "трансфер" мужчин в непризнанное Приднестровье. В состав группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто.

В Полтавской области разоблачили 48-летнего бывшего правоохранителя, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

Как отмечает СБУ, уклонистов сначала оформляли на "стационар" в больницах, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержали двух безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли мужчин в Евросоюз по лесным тропам. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

Фигурантам объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

От 10 до 15 тыс. долларов: правоохранители разоблачили 8 организаторов "схем для уклонистов"
От 10 до 15 тыс. долларов: стражи порядка задержали еще 8 организаторов схем для ухилянцев
Взятки от 10 до 15 тыс. долларов: стражи порядка задержали еще 8 организаторов схем для ухилянцев
Правоохранители задержали еще 8 организаторов схем уклоняющихся
Правоохранители задержали еще восемь организаторов схем для ухилянцев

Напомним, в Одесской области будут судить пограничника, который переправлял мужчин призывного возраста в Молдову. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса СБУ задержание Закарпатье Полтавская область Днепр уклонисты побег от мобилизации побег за границу
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Одно из ведущих предприятий металлургической отрасли Украины полностью остановилось из-за атаки РФ
23 декабря 2025, 13:35
Началось новое заседание по делу Коломойского
23 декабря 2025, 13:25
В Ровенской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки РФ
23 декабря 2025, 13:17
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
23 декабря 2025, 13:09
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: подозреваемого экстрадировали из Польши
23 декабря 2025, 12:57
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
23 декабря 2025, 12:53
Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 12:41
Святошинский район Киева после атаки: пятеро пострадавших и повреждены дома
23 декабря 2025, 12:34
Хотел попасть в Молдову. В Одесской области возле границы задержали водителя автомобиля с клиентом в багажнике
23 декабря 2025, 12:29
Деньги мимо кассы: на Буковине оператор АЗС "заработал" 1,4 миллиона гривен
23 декабря 2025, 12:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »