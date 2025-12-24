16:44  24 декабря
24 декабря 2025, 14:35

В Закарпатье медик "продал" инвалидность за 500 долларов

24 декабря 2025, 14:35
Иллюстративное фото
Воловецкий районный суд Закарпатской области признал сотрудника больницы виновным в вымогательстве и получении взятки. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ноябре 2023 года местная жительница обратилась в милицию. Она сообщила, что медик требовал у нее 500 долларов за содействие в оформлении группы инвалидности. Женщину привлекли к следственным действиям: она передала медику 400 долларов, после чего его задержали.

На суде врач все возражал. По его словам, он не устанавливал той женщине диагноз, потому что является врачом-травматологом, а ее заболевания касаются эндокринологии. Глава МСЭК также сообщил, что обвиняемый к нему не подходил и не просил ни о чем, никакие средства ему не передавал.

Медика признали виновным и приговорили его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с запретом на 3 года занимать должности в учреждениях здравоохранения.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

