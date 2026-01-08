На Львовщине будут судить наркодельца, бегавшего от правосудия восемь лет

Иллюстративное фото

Из Германии во Львовскую область экстрадировали наркоторговца. Он скрывался от следствия почти восемь лет

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина выполнял роль поставщика в составе организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории Львовщины. Кроме него, в группе были супруги: муж занимался закупкой сырья, а его жена еще и сбытом наркотического средства.

В 2017 году правоохранители разоблачили злоумышленников, а поставщику избрали меру пресечения. Выйдя под залог, он бежал за границу и поселился в Германии. Теперь его экстрадировали в Украину.

"Обвиняемому, находящемуся под стражей, грозит наказание – лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители Закарпатья разоблачили 12 членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков и незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу.