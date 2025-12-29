Фото: ГСЧС

Пожар произошел 28 декабря около 20:20 в селе Косонь Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Барабаш горел ресторан. Спасатели локализовали пожар в 22:00, а в 22:20 полностью ликвидировали на площади 250 кв. м.

В результате возгорания уничтожена кровля помещения и повреждено имущество внутри.

Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня и спасти здание от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

