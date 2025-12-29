09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
09:25  29 декабря
На Львовщине столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
08:57  29 декабря
На Киевском водохранилище два рыбака провалились под лед
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 11:00

На Закарпатье произошел масштабный пожар: горел ресторан

29 декабря 2025, 11:00
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Пожар произошел 28 декабря около 20:20 в селе Косонь Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Барабаш горел ресторан. Спасатели локализовали пожар в 22:00, а в 22:20 полностью ликвидировали на площади 250 кв. м.

На Закарпатье произошел масштабный пожар: горел ресторан

В результате возгорания уничтожена кровля помещения и повреждено имущество внутри.

Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня и спасти здание от полного уничтожения.

В Закарпатье горел ресторан

Причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Пожар на Закарпатье: горел ресторан

Напомним, утром 29 декабря в Мукачевском районе на Закарпатье загорелась магистральная газовая труба. Чрезвычайники перекрыли вентиль газопровода, происходит уменьшение горения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье происшествия пожар спасатели ресторан
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
29 декабря 2025, 11:14
Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом
29 декабря 2025, 10:51
Нелегальная продажа электронных сигарет в Одесской области: суд объявил приговор
29 декабря 2025, 10:43
Продавали через интернет: на Хмельнитчине разоблачили дельцов, которые занимались контрабандой лекарств
29 декабря 2025, 10:30
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
29 декабря 2025, 10:24
В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом военного ТЦК
29 декабря 2025, 10:15
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 09:58
В Киеве ночью легковушка врезалась в опору билборда: погиб пассажир, пострадавшие в тяжелом состоянии
29 декабря 2025, 09:49
Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления
29 декабря 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »