Фото: Facebook/103 Закарпаття - ЗЦЕМД МК

П’ятеро людей постраждали в аварії на в’їзді до села Гать, серед них дитина та водій мікроавтобуса

Про це повідомляє 103 Закарпаття - ЗЦЕМД МК, передає RegioNews.

Сьогодні на в’їзді у село Гать сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Інцидент трапився близько 12:46, і на місце події одразу виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Ця ділянка дороги вже неодноразово фігурувала в аварійних зведеннях, що робить її особливо небезпечною для водіїв і пішоходів.

Аварія сталася на в’їзді до села Гать

Медики провели огляд і сортування постраждалих, зупинили критичні кровотечі, надали знеболення та іммобілізували травми. До роботи також долучились інші екіпажі, що забезпечило оперативну допомогу всім потерпілим.

Родину з легкового авто – 41-річного чоловіка, 35-річну жінку та їх 9-річну дитину – госпіталізували до Берегівської лікарні. Стан усіх троє оцінюють як стабільний. Крім того, 21-річний юнак отримав закриту черепно-мозкову травму і також був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

49-річного водія мікроавтобуса із політравмами госпіталізували до Лікарні Святого Мартина в Мукачево. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини аварії та причини зіткнення.

