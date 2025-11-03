16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 18:22

На Закарпатті сталася масштабна ДТП за участі легкового авто та мікроавтобуса: серед 5 постраждалих 9-річна дитина

03 листопада 2025, 18:22
Фото: Facebook/103 Закарпаття - ЗЦЕМД МК
П’ятеро людей постраждали в аварії на в’їзді до села Гать, серед них дитина та водій мікроавтобуса

Про це повідомляє 103 Закарпаття - ЗЦЕМД МК, передає RegioNews.

Сьогодні на в’їзді у село Гать сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Інцидент трапився близько 12:46, і на місце події одразу виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Ця ділянка дороги вже неодноразово фігурувала в аварійних зведеннях, що робить її особливо небезпечною для водіїв і пішоходів.

Аварія сталася на в’їзді до села Гать

Медики провели огляд і сортування постраждалих, зупинили критичні кровотечі, надали знеболення та іммобілізували травми. До роботи також долучились інші екіпажі, що забезпечило оперативну допомогу всім потерпілим.

Родину з легкового авто – 41-річного чоловіка, 35-річну жінку та їх 9-річну дитину – госпіталізували до Берегівської лікарні. Стан усіх троє оцінюють як стабільний. Крім того, 21-річний юнак отримав закриту черепно-мозкову травму і також був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

49-річного водія мікроавтобуса із політравмами госпіталізували до Лікарні Святого Мартина в Мукачево. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини аварії та причини зіткнення.

Раніше повідомлялося про жахливу ДТП на Рівненщині, де 29-річний водій "Jaguar" на шаленій швидкості збив 35-річного пішохода просто на переході.

ДТП аварія постраждалі дитина Закарпаття мікроавтобус легковий автомобіль ушпиталення
