На Закарпатті затримали дві групи чоловіків: "провідник" вів їх до Румунії

28 жовтня 2025, 11:56
Фото: ДПСУ
Прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон із Румунією

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Щоб уникнути викриття, біля кордону чоловыки розділилися на дві групи – однак їх виявили прикордонники за допомогою системи спостереження. Чотирьох чоловіків (жителів Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей) затримали за 100 метрів від лінії кордону, ще двох із "провідником" – за 50 метрів.

Як з’ясувалось, шестеро чоловіків віком від 24 до 44 років вирішили в незаконний спосіб потрапити в Румунію. Вони планували втекти за кордон із допомогою закарпатця, якого знайшли через знайомих.

За домовленістю чоловіки прибули на Закарпаття, де "провідник" поселив їх у приватному будинку, а згодом вів до кордону. За переправлення кожен мав заплатити від 4,5 до 12 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. Проти організатора відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на кордоні на Вінниччині затримали 26-річного жителя Херсонщини з фальшивими документами на "відрядження" до Болгарії. Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.

