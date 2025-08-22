19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
22 серпня 2025, 01:50

Вагітна 13-річна дівчинка: на Закарпатті взяли під варту молодика, який зґвалтував школярку

22 серпня 2025, 01:50
Фото: прокуратура
Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчини у Воловці. Прокуратура ініціювала проведення експертизи, щодо визначення стану осудності молодика

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Суд взяв 21-річного підозрюваного під варту, водночас визначивши альтернативу – понад 600 тисяч гривень застави.

Враховуючи стан та ймовірні особливості розвитку молодика, у межах провадження призначена судово-психіатрична експертиза для перевірки його осудності.

Дії затриманого кваліфіковані за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди).

Раніше повідомлялося, що 18 серпня до поліції звернулась жителька селища Воловець, яка повідомила про вагітність 13-річної доньки.

Як виявилось, сексуальне насильство над школяркою вчинив 21-річний житель того ж поселення, що й дівчинка. Він у скоєному зізнався. У червні цього року, скориставшись юним віком дівчинки, молодик заманив її до помешкання та зґвалтував.

