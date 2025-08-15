Ілюстративне фото

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Відомо, що через інцидент обмежено рух приміського поїзда №6581 до станції Виноградів. На щастя, постраждалих внаслідок сходження вагонів з рейок немає. В Укрзалізниці припускають, що причиною інциденту могла стати аномальна спека. Проте остаточні причини буде з'ясовано в ході перевірок.

"Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево — Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ ми попросимо дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут", - повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше на Волині розпочали розслідування через сходження з рейок пасажирського потягу "Київ-Варшава". Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.