Фото: ДСНС

Ввечері 5 серпня в селі Турички Ужгородського району з території дитячого табору пішов 17-річний хлопець та зник

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Юнак із Миколаївської області наразі тимчасово проживає на Закарпатті та відпочиває у таборі в селі Турички.

На пошуки підлітка залучили 31 людину – рятувальників, поліцейських із собакою та персонал табору. Також використовували два дрони.

Усю ніч прочісували околиці Туричок, сіл Лікіцари та Липовець, а також підніжжя полонини Руна. О 06:45 6 серпня хлопця знайшли на дорозі неподалік табору – він був у задовільному стані.

