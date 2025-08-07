Фото: ГСЧС

Туристка из Киевской области травмировала ногу во время спуска с горы Гымба 5 августа. Об инциденте спасателям сообщил гид группы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Женщина пыталась самостоятельно добраться до подножия, но боль в ноге усилилась, она набухла, и туристка не смогла идти дальше. На помощь отправились горные спасатели из села Пилипец.

Спасатели оказали 41-летней женщине первую помощь – обезболили и зафиксировали травмированную ногу. После этого транспортировали пострадавшую к нижней станции подъемника, где ее уже ждала бригада "скорой".

Напомним, в июле в Карпатах на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.