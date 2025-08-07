Жительница Киевщины травмировалась на горе Гымба в Карпатах: помогли спасатели
Туристка из Киевской области травмировала ногу во время спуска с горы Гымба 5 августа. Об инциденте спасателям сообщил гид группы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Женщина пыталась самостоятельно добраться до подножия, но боль в ноге усилилась, она набухла, и туристка не смогла идти дальше. На помощь отправились горные спасатели из села Пилипец.
Спасатели оказали 41-летней женщине первую помощь – обезболили и зафиксировали травмированную ногу. После этого транспортировали пострадавшую к нижней станции подъемника, где ее уже ждала бригада "скорой".
Напомним, в июле в Карпатах на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Из-за непогоды без света – 186 населенных пунктов в 9 областях
07 августа 2025, 11:29В Киеве не восстановлен ни один разрушенный дом с 2023 года, - председатель Оболонской РГГА
07 августа 2025, 11:22Убийство во Львове: мужчина избил и задушил знакомую
07 августа 2025, 10:59Обещали авто из США: разоблачена преступная группа, обманувшая украинцев на 2 млн грн
07 августа 2025, 10:57Превратилась в груду металла: на Сумщине легковушка врезался в забор
07 августа 2025, 10:55Масштабные пожары на Запорожье: горели леса, поля и Хортица
07 августа 2025, 10:46Пытки, угрозы и изоляция украинской журналистки: экс-главе СИЗО РФ объявили подозрение
07 августа 2025, 10:30Наводил авиабомбы на Славянск: в Донецкой области задержали российского агента
07 августа 2025, 10:19В Черновцах девочки-подростки устроили драку в скейт-парке
07 августа 2025, 09:58
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП