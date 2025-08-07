Фото: ДСНС

Туристка з Київщини травмувала ногу під час спуску з гори Гимба 5 серпня. Про інцидент рятувальникам повідомив гід групи

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Жінка намагалась самостійно дістатися до підніжжя, але біль у нозі посилився, вона набрякла, і туристка не змогла йти далі. На допомогу вирушили гірські рятувальники з села Пилипець.

Рятувальники надали 41-річній жінці першу допомогу – знеболили та зафіксували травмовану ногу. Після цього транспортували постраждалу до нижньої станції підйомника, де її вже чекала бригада "швидкої".

Нагадаємо, у липні в Карпатах на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили.