Иллюстративное фото

Медики на Закарпатье помогли ребенку, который пострадал с суперклеем. Это случилось, когда малыш играл дома

Об этом сообщает прессслужба "103 Закарпатья", передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 августа в поселке Королево. По словам матери трехлетнего мальчика, он играл дома, когда достался тюбику суперклею. Впоследствии жидкость попала на лицо ребенка. Мальчик начал плакать, когда глаза склеились.

Медики обезболили ребенка. Врачи провели промывание глаз, обработали поврежденную кожу и транспортировали мальчика в областную детскую больницу в Мукачево для осмотра офтальмолога.

Что врачи советуют делать в таких случаях:

Не паниковать;

Вызвать медиков;

Начать промывание можно скорее – промывать глаза после клея нужно прохладной водой 15-20 минут.

Не пытаться отделить склеенные веки и кожу;

Не использовать масло, мыло, крем, спирт — это может только усугубить состояние;

Не давайте ребенку тереть глаза.

Напомним, ранее в Днепропетровской области 2-летний мальчик во время игры застрял головой в деревянной конструкции детской горки. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования распылили ограждения, чтобы уволить малыша.