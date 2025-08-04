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04 августа 2025, 16:13

Хотел спасти деньги, но стал жертвой мошенников: в Ровенской области сообщили о подозрении 19-летнему аферисту

04 августа 2025, 16:13
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Фото: иллюстративное
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В Ровно следователи сообщили о подозрении 19-летнему жителю Днепропетровской области, который стал фигурантом мошеннической схемы с банковскими счетами

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По версии правоохранителей, молодой человек получил доступ к средствам потерпевшего, нанеся ущерб почти на миллион гривен.

В апреле этого года 46-летнему жителю Днепропетровской области позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчине сообщили о якобы несанкционированном вмешательстве в его банковскую карту и посоветовали предоставить реквизиты счета для защиты средств. Потерпевший выполнил просьбу, не подозревая, что таким образом передает свои данные мошенникам.

Полученную информацию передали 19-летнему юноше, который на тот момент находился в Ровно. Он подключил банковский счет потерпевшего к системе бесконтактных NFC-платежей, после чего совершил несколько покупок в магазине техники, а остальные деньги снял наличными.

Правоохранители объявили молодому человеку подозрение. Для предотвращения его побега суд определил содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен. В рамках уголовного производства продолжается поиск лица, которое звонило потерпевшему под видом сотрудника банка.

Напомним, в Житомирской области разоблачили мошенника, продававшего несуществующие авто. В течение нескольких лет он владел предприятием, предоставлявшим услуги приобретения авто из США "под ключ". У компании также было несколько офисов в разных городах Украины.

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