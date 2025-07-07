фото: полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным Национальной полиции и СБУ, организатор незаконного маршрута предлагал клиентам выезд за границу в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тысяч долларов США с каждого.

Фигурант забирал заказчиков преимущественно в Ивано-Франковске, после чего вез их в Закарпатскую область. Именно там, по оперативной информации, осуществлялось пересечение государственной границы незаконным способом. Как выяснилось, схема была хорошо отлаженной и действовала уже не первый месяц.

Организатор был задержан. По решению суда он взят под стражу. Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли быть привлечены к схеме или воспользовались ее услугами.

Напомним, 13 тысяч евро за побег: на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.