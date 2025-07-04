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04 июля 2025, 11:09

Заплатили по 1000 долларов: в Одесской области у границы задержали перевозчика с "клиентами"

04 июля 2025, 11:09
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фото: ГПСУ
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Пограничники Подольского отряда разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Раздельнянском районе вблизи границы военнослужащие остановили автомобиль, которым управлял 33-летний местный житель. В салоне авто находились двое жителей Винницкой области, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу.

Пограничники установили, что водитель планировал доставить пассажиров в приднестровский участок украинско-молдавской границы, выбрав непопулярный маршрут и минуя блокпосты.

Стоимость "услуги" для каждого из "пассажиров" составляла 6 тысяч долларов США. Заранее мужчины уплатили водителю по 1000 долларов.

Водитель и его клиенты были задержаны.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.

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