Заплатили по 1000 долларов: в Одесской области у границы задержали перевозчика с "клиентами"

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Раздельнянском районе вблизи границы военнослужащие остановили автомобиль, которым управлял 33-летний местный житель. В салоне авто находились двое жителей Винницкой области, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу.

Пограничники установили, что водитель планировал доставить пассажиров в приднестровский участок украинско-молдавской границы, выбрав непопулярный маршрут и минуя блокпосты.

Стоимость "услуги" для каждого из "пассажиров" составляла 6 тысяч долларов США. Заранее мужчины уплатили водителю по 1000 долларов.

Водитель и его клиенты были задержаны.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.