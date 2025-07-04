Заплатили по 1000 долларов: в Одесской области у границы задержали перевозчика с "клиентами"
Пограничники Подольского отряда разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В Раздельнянском районе вблизи границы военнослужащие остановили автомобиль, которым управлял 33-летний местный житель. В салоне авто находились двое жителей Винницкой области, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу.
Пограничники установили, что водитель планировал доставить пассажиров в приднестровский участок украинско-молдавской границы, выбрав непопулярный маршрут и минуя блокпосты.
Стоимость "услуги" для каждого из "пассажиров" составляла 6 тысяч долларов США. Заранее мужчины уплатили водителю по 1000 долларов.
Водитель и его клиенты были задержаны.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.