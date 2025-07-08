На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
В понедельник, 7 июля, в Павлограде на Днепропетровщине произошел смертельный пожар. Огонь унес жизнь местной жительницы
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Оказалось, что в 10.00 на улице Куликовой загорелся жилой дом. Спасатели потушили возгорание на площади около 15 квадратных метров.
"Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело женщины", — говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Напомним, ранее в Сумской области огонь унес жизни двух человек в селе Казацкое Конотопского района.
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