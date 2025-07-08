На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В понедельник, 7 июля, в Павлограде на Днепропетровщине произошел смертельный пожар. Огонь унес жизнь местной жительницы

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в 10.00 на улице Куликовой загорелся жилой дом. Спасатели потушили возгорание на площади около 15 квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело женщины", — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.