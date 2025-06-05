На Закарпатье пятерых мужчин задержали в 100 метрах от границы со Словакией
На границе со Словакией задержали группу нарушителей, которых вел несовершеннолетний проводник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники Чопского отряда задержали вблизи города Ужгород пятерых мужчин, направлявшихся в сторону Словакии. Неизвестные пытались в темноте преодолеть заградительный забор, когда обнаружил пограничный наряд отдела "Ужгород".
Во время задержания нарушители пытались скрыться от правоохранителей. Чтобы остановить мужчин, пограничникам пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов вверх. Нарушителей остановили в 100 метрах от границы.
Четверо задержанных оказались закарпатцами, пятый – жителем Черкасской области. Оперативники установили, что один из них, несовершеннолетний местный житель, за денежное вознаграждение выполнял функцию организатора переправки и проводника.
Задержанным грозит штраф.
Напомним, в Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет.