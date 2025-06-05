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05 июня 2025, 09:29

На Закарпатье пятерых мужчин задержали в 100 метрах от границы со Словакией

05 июня 2025, 09:29
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фото: ГПСУ
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На границе со Словакией задержали группу нарушителей, которых вел несовершеннолетний проводник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники Чопского отряда задержали вблизи города Ужгород пятерых мужчин, направлявшихся в сторону Словакии. Неизвестные пытались в темноте преодолеть заградительный забор, когда обнаружил пограничный наряд отдела "Ужгород".

Во время задержания нарушители пытались скрыться от правоохранителей. Чтобы остановить мужчин, пограничникам пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов вверх. Нарушителей остановили в 100 метрах от границы.

Четверо задержанных оказались закарпатцами, пятый – жителем Черкасской области. Оперативники установили, что один из них, несовершеннолетний местный житель, за денежное вознаграждение выполнял функцию организатора переправки и проводника.

Задержанным грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет.

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