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30 июня 2025, 13:31

В Закарпатье врач за взятки ставила фальшивые диагнозы мужчинам для выезда за границу

30 июня 2025, 13:31
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье местный врач ставила фальшивые диагнозы мужчинам для незаконного пересечения границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители разоблачили 37-летнюю семейного врача, которая способствовала военнообязанным мужчинам в незаконном выезде за границу. За неправомерное денежное вознаграждение медикиня предоставляла мужчинам фиктивные документы, на основании которых те могли пересекать границу.

Злоумышленницу задержали, когда она получила от своего клиента 8000 долларов для оформления необходимых документов.

Правоохранители обнаружили и изъяли у врача деньги, копии паспортных документов и медицинские книги лиц мужского пола, черновые записи, электронные носители информации, а также другие предметы и материалы, которые могут служить доказательствами противоправной деятельности врача.

За совершенное ей грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье пограничник во время службы скрылся за границу и попросил убежища.

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