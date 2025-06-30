Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили мужчину, который за 12 тысяч долларов пытался перевезти через границу военнообязанного. Для этого он разработал подробный план

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. Организатором "схемы" оказался 47-летний житель Тернопольщины. Он искал мужчину и предлагал им помочь бежать за границу. Свои "услуги" он оценил в 12 тысяч долларов.

Злоумышленник встретился с очередным "клиентом" в одном из городов Львовской области. Впоследствии он транспортировал мужчину в Закарпатье. В "услуги" также входило заселение в один из гостиничных комплексов региона.

Сейчас организатор схемы уже помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу. "Клиентов" должны были вывозить через Республику Молдова, а уже дальше в страны ЕС на автобусе.