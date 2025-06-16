На Закарпатье на границе с Венгрией обнаружили угнанный автомобиль

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

За рулем авто находилась 42-летняя жительница Закарпатья. Во время проверки документов на ее автомобиль Volkswagen 2013 выпуска было зафиксировано, что он находится в учетах как угнанный более года назад на территории Канады.

Легковушка и документы на него передали сотрудникам Национальной полиции. В действиях водителя видят признаки правонарушения, предусмотренного ст.289 УКУ "Незаконное завладение транспортным средством".

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили 1380 пачек сигарет в международном автобусе.