На Закарпатье на границе с Венгрией обнаружили угнанный автомобиль
Пограничники Чопского отряда обнаружили транспортное средство, разыскиваемое Интерполом как угнанное
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
За рулем авто находилась 42-летняя жительница Закарпатья. Во время проверки документов на ее автомобиль Volkswagen 2013 выпуска было зафиксировано, что он находится в учетах как угнанный более года назад на территории Канады.
Легковушка и документы на него передали сотрудникам Национальной полиции. В действиях водителя видят признаки правонарушения, предусмотренного ст.289 УКУ "Незаконное завладение транспортным средством".
Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили 1380 пачек сигарет в международном автобусе.
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