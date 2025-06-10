На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
В Закарпатской области ликвидировали очередной канал по переправке военнообязанных мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники установили, что организовал преступную схему 31-летний сотрудник полиции, житель Кировоградской области. Для этого злоумышленник купил автомобиль скорой помощи и несколько комплектов медицинских костюмов, в которые переодевал своих клиентов и сам переоделся. Далее, под видом медработников, они направились в пограничную зону, где клиенты должны были попасть в Румынию.
Стоимость таких услуг составила 8000 долларов США.
Организатору схемы грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье пятерых мужчин задержали в 100 метрах от границы со Словакией.
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