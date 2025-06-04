В Закарпатье пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, которые дронами хотели переправить 5000 пачек сигарет в ЕС
В Закарпатской области пограничники задержали трех местных жителей, которые с помощью беспилотников самолетного типа пытались доставить в Румынию 16 пакетов сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники застали злоумышленников во время подготовки к запуску БПЛА. Свою взлетную площадку контрабандисты организовали в 10 км от государственной границы.
Мужчины пытались скрыться и пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.
На месте происшествия были обнаружены два внедорожника, четыре беспилотника, четыре антенны-ретранслятора, ноутбук, 19 аккумуляторных батарей, пульты управления, установка для запуска БПЛА, а также почти 5 тысяч пачек сигарет.
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину.