В Закарпатье пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, которые дронами хотели переправить 5000 пачек сигарет в ЕС

фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники задержали трех местных жителей, которые с помощью беспилотников самолетного типа пытались доставить в Румынию 16 пакетов сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники застали злоумышленников во время подготовки к запуску БПЛА. Свою взлетную площадку контрабандисты организовали в 10 км от государственной границы.

Мужчины пытались скрыться и пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.

На месте происшествия были обнаружены два внедорожника, четыре беспилотника, четыре антенны-ретранслятора, ноутбук, 19 аккумуляторных батарей, пульты управления, установка для запуска БПЛА, а также почти 5 тысяч пачек сигарет.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину.